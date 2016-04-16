ضبط أسلحة نارية و104 قضية مخدرات فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من حائزى الأسلحة النارية، والمواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام إستهدفت عدة بؤر إجرامية خلال اليومين الماضيين، أسفرت الحملة عن ضبط 30 سلاح نارى و55 طلقة و44 سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 104 قضية مخدرات، وتنفيذ 2425 حكم قضائى.

وتمكن ضباط المصنفات بإشراف العقيد شريف الجمل مدير إدارة المصنفات بالجيزة خلال الحملة من ضبط 24 قضية، ونجح ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة فى ضبط 11400 مخالفة مرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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