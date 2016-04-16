أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أسلحة نارية و104 قضية مخدرات فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزة

Google+ Print
ضبط أسلحة نارية و104 قضية مخدرات فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزة ضبط أسلحة نارية و104 قضية مخدرات فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من حائزى الأسلحة النارية، والمواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام إستهدفت عدة بؤر إجرامية خلال اليومين الماضيين، أسفرت الحملة عن ضبط 30 سلاح نارى و55 طلقة و44 سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 104 قضية مخدرات، وتنفيذ 2425 حكم قضائى.

وتمكن ضباط المصنفات بإشراف العقيد شريف الجمل مدير إدارة المصنفات بالجيزة خلال الحملة من ضبط 24 قضية، ونجح ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة فى ضبط 11400 مخالفة مرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

- تنفيذ 47 حكما قضائيا وضبط عامل متهم بقضية قتل فى حملة أمنية بالجيزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365