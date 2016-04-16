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ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عامل بالأوقاف قبل ترويجها على عملائه بالشرقية

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ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عامل بالأوقاف قبل ترويجها على عملائه بالشرقية ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عامل بالأوقاف قبل ترويجها على عملائه بالشرقية
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالشرقية، اليوم السبت، من القبض على عامل بالأوقاف، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش تقدر بحوالى نصف كيلو، بدائرة مركز أبوكبير، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كانت معلومات سرية قد وردت للرائد أحمد فخرى العزازى رئيس وحدة مخدرات فاقوس، عن قيام " محمد أ ال " 53 سنة عامل بالأوقاف، ومقيم كفور نجم، بترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.

بعد تكثيف التحريات السرية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية بمعرفة رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط المتهم وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش .


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