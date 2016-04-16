القبض على سائق ونقاش بحوزتهما مواد كيماوية وسلاح نارى بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على سائق ونقاش، لحيازتهما مواد كيماوية، أشارا إلى استخدامها فى التجارب العلمية والاختراعات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد أنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بعزبة محسن - دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "أحمد. م" - 24 سنة سائق مقيم دائرة القسم، وشقيقه "عبد الرحمن .م"- 25 سنة نقاش مقيم بدائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة ثان الرمل "إحراز ذخيرة" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكان بحوزة الأول طبنجة تركى الصنع "خرز" عيار 9مم - وعدد 3 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثانى كيس بلاستيك بداخله بعض العبوات بداخلها مواد كيماوية "سائلة - بودرة " وطفاية حريق ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وعدد 10 كروت شحن هواتف محمولة، وعدد 2 ساعة يد وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، أقر الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر الثانى بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى التجارب العلمية والاختراعات، حيث إنه لديه موهبة الاكتشاف والاختراع، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهما للوقوف على أبعاد نشاطهما، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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