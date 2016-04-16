وزير الثقافة يفتتح معرض الأقصر الأول للكتاب غدًا

يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ الأقصر محمد بدر، غدا الأحد، معرض الأقصر الأول للكتاب والذي يعقد بمحافظة الأقصر لأول مرة بمشاركة 35 دار نشر .

ويتم تنظيم المعرض بالممشي السياحي بمدينة الأقصر من أمام نهر النيل وعلي خلفية المعابد الأثرية، حيث يتم عرض مجموعات كبيرة من الكتب العربية والأجنبية المتنوعة في مختلف المجالات وبأسعار مخفضة للمواطنين .

صرح الدكتور طارق الجمال مدير عام المعارض بوزارة الثقافة، أن المعرض يستمر حتي يوم 24 ابريل، ويتم عرض الكتب في الفترة من العاشرة صباحًا وحتي الواحدة ظهرًا، ومن الخامسة مساًء وحتي الحادية عشر ليلًا، ويقام المعرض برعاية وزارة الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.