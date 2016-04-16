بالصورة.. ضبط متهم بعد إتهامه بالشروع في القتل بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط مركز القوصية بأسيوط، من ضبط متهم بالشروع في قتل شخص بسبب خلافات الجيرة .

تلقي اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مركز شرطة القوصية، يفيد بالقبض علي «أحمد . م . ع . ع»، 26 عاماً -​ عاطل ، ومقيم بناحية الدراويش دائرة المركز، وإصابته بجرح قطعي نافذ بالظهر من سلاح أبيض، كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة مع «مكارم . أ . ح . ع»، 26 عاماً – عاطل، لإتهامه بمحاولة الشروع في القتل.

تم تحويل المصاب لمستشفي أسيوط الجامعي، وإلقاء القبض علي المتهم، وبسؤاله أقر بإرتكابه للواقعة، وعثر بحوزته علي السلاح المستخدم في الحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة .