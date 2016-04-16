(طرق دبي) تفتتح جسر (وافي) بسعة ثلاثة مسارات وطول 700 متر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير تقاطع (وافي) الذي شمل إنشاء جسر بطول 700 متر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد، ومنه إلى شارع الشيخ زايد وشارع السعادة (الجسر العلوي المؤدي لمركز دبي التجاري العالمي)، وبلغت تكلفة المشروع 88 مليون درهم.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن مشروع تطوير تقاطع (وافي) الذي يقع على التقاطع بين شارعي عود ميثاء والشيخ راشد، يهدف بشكل أساسي تحسين حركة الالتفاف من جهة اليسار للمرور القادم من عـود ميثاء من جهة الشمـال ليتـلاقى مع شارع الشيخ راشد من جهة الغرب وذلك من خلال إنشاء جسـر علوي موجـه (Directional Ramp) يوفر حركة مرورية حرة وآمنة، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 3300 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه الهيئة لتحسين وتطوير شبكة الطرق الرئيسة في إمارة دبي باعتباره من المحاور الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في الإمارة.

وأضاف: سيسهم الجسر الجديد في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في التقاطع، وسيحقق سهولة في حركة المركبات في مختلف الاتجاهات، حيث ستكون الحركة المرورية انسيابية للمركبات القادمة من شارع عود ميثاء المتجهة شرقا باتجاه العين، وكذلك للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع عود ميثا غربا (منطقة أم هرير، منطقة عود ميثاء).

حلول متكاملة

وأكد مطر الطاير، أن مشروع تطوير تقاطع (وافي) هو جزء من الحلول المتكاملة التي وضعتها الهيئة للتعامل مع الازدحامات المرورية في منطقة بر دبي، حيث بدأت الهيئة في مطلع العام الجاري تنفيذ مشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، بتكلفة 611 مليون درهم، كجزء من مشروع كبير لتطوير محور الشندغة، ويقع المشروع عند المعبر بين شارع الشيخ راشد المؤدي لمحور الشندغة على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي لتقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وأشار إلى أن المشروع الذي يتوقع إنجازه في الربع الأخير من عام 2017 ، يتضمن إنشاء جسر على شارع الشيخ خليفة بن زايد ونفق على شارع الشيخ راشد، وأيضاً جسر من شارع أم هرير بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد، بحيث تكون الحركة المرورية حرة بالاتجاه من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الكويت من خلال جسر يتألف من مسارين في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويشتمل المشروع كذلك على تنفيذ تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، وستكون الحركة المرورية حرة للالتفاف من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية وكذلك توفير حركة حرة من خلال الجسر العلوي بحارة واحدة من شارع أم هرير إلى شارع الشيخ راشد، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة والأرصفة وقنوات وأنظمة الري والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وأعمال تحويل وحماية الخدمات مثل خطوط كهرباء والمياه، واتصالات.