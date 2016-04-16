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وفاة الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوي

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وفاة الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوي وفاة الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوي

توفي فجر اليوم السبت، الشيخ الدكتور محمد أيوب إمام الحرم النبوي سابقاً عن عمر يناهز 68عاماً، ويشيع جثمانه الي مثواه الأخير، عقب صلاة الظهر .

يذكر أن الشيخ محمد أيوب عُين إماماً للمسجد النبوي الشريف عام 1410هـ ،وإستمر حتى عام 1417هـ ، ثم إنقطع عن الإمامة فيه 19 عاماً ، ليعود مرة اخري إليه، ويصلّي إماماً بالمصلين في شهر رمضان الماضي.

ويعد الشيخ من القراء المشهورين في المملكة والعالم الإسلامي، وله تسجيلات قرآنية في الإذاعة والتلفزيون، و سجل له مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف القرآن كاملاً، حيث يتم بثه من إذاعة القرآن الكريم، وسجلت له أيضاً قراءات صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي الشريف .

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