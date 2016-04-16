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السكة الحديد توقف بشكل مؤقت خطة استبدال القطارات المكيفية بالـVIP

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السكة الحديد توقف بشكل مؤقت خطة استبدال القطارات المكيفية بالـVIP السكة الحديد توقف بشكل مؤقت خطة استبدال القطارات المكيفية بالـVIP
قررت هيئة السكة الحديد، إيقاف خطتها الخاصة باستبدال القطارات المكيفة العادية بقطارات الـVIP، وذلك بشكل مؤقت بناءً على تعليمات الدكتور جلال سعيد وزير النقل، وهى الخطة التى كانت تستهدف زيادة التذاكر بدون إصدار قرار بالزيادة لتفادى غضب جمهور الركاب.

وكشف مصدر مطلع، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" بدء ممثلى هيئة الرقابة الإدارية بالسكة الحديد التحقيق فى استبدال الهيئة القطارات المكيفة العادية بقطارات الـVIP، بعدما انعكس على هذا الإجراء زيادة أسعار التذاكر بنسبة وصلت إلى 100%.

وقال المصدر إن ممثلى الرقابة الإدارية طلبوا عقد شراء العربات المكيفة الجديدة الـ2012 التى قررت السكة الحديد تشغيلها بنظام الـVIP، كما طلبوا جميع القرارات والتقارير الخاصة بتشغيل قطارات الـVIP واستبدالها بالمكيف العادى.

وأكد المصدر أن الهيئة قررت إيقاف خطتها الخاصة باستبدال القطارات المكيفة العادية بقطارات الـVIP، لحين إصدار هيئة الرقابة الإدارية توصيتها وقرارها بشأن هذه الخطة، وذلك بعد حالة الغضب والبلبة التى أثارتها هذه الخطة مع بدء تنفيذ وإلغاء الهيئة لـ6 قطارات مكيفة عادية واستبدالها بقطارات أخرى VIP التى سعر تذكرتها ضعف المكيف العادى.

نكشف خطة السكة الحديد لخداع المواطنين ورفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة 100% بدون قرار رسمى بالزيادة.. الهيئة بدأت فى إلغاء القطارات المكيفة العادية بالوجهين القبلى والبحرى واستبدالها بالـ"VIP"
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