وزارة النقل: حادث أسوان ناتج عن اقتحام سيارة لمزلقان مغلق ومؤمن

قالت وزارة النقل إن حركة سير القطارات بخط القاهرة - أسوان انتظمت بعد رفع أثار اصطدام سيارة نقل ركاب بقطار فى أسوان، بعد تأخير 4 قطارات بمتوسط تأخير ساعة ونصف.

وأكدت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن وزير النقل الدكتور جلال سعيد يتابع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الحادث الذى نتج عن اقتحام سيارة نقل ركاب لمزلقان المطار المغلق وقت مرور القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما أدى إلى وفاة 8 مواطنين وإصابة 8 آخرين، وكلهم من ركاب السيارة التى اقتحمت المزلقان.

>وقدمت الوزارة التعازى لأسر الضحايا، معربة عن تمنياتها لكل المصابين بالشفاء العاجل.

>وأشارت إلى أنه انتقل إلى موقع الحادث فور وقوعه قيادات المنطقة الجنوبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأشرفوا بالاشتراك مع قيادات محافظة أسوان وعلى رأسهم محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى ومدير أمن أسوان وقيادات شرطة النقل والمواصلات والحماية المدنية ووزارة الصحة على الترتيبات اللازمة فى موقع الحادث.

>من جانبها، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى "حادث قطار أسوان" وألف للمصاب

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