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وفاة الشيخ محمد أيوب إمام المسجد النبوى بعد أدائه صلاة الفجر

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وفاة الشيخ محمد أيوب إمام المسجد النبوى بعد أدائه صلاة الفجر وفاة الشيخ محمد أيوب إمام المسجد النبوى بعد أدائه صلاة الفجر
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد أيوب إمام الحرم النبوى سابقاً بعد صلاة فجر اليوم السبت، وسيصلى عليه عقب صلاة الظهر ويوارى جثمانه ثرى بقيع الغرقد – حسبما نشرت جريدة الرياض .

يذكر أن الشيخ محمد أيوب عُين إماماً للمسجد النبوي الشريف لمدة 7سنوات، ثم انقطع عن الإمامة فيه 19 عاماً ليعود مرة ويصلّي إماماً بالمصلين في شهر رمضان الماضي.
>ويعد الشيخ من القراء المشهورين في المملكة والعالم الإسلامي، وله تسجيلات قرآنية في الإذاعة والتلفزيون، وقد سجل له مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف القرآن كاملاً، حيث يتم بثه من إذاعة القرآن الكريم، وسجلت له أيضاً قراءات صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي الشريف، وهي تنشر تباعاً في الإذاعة.


>خطيب المسجد النبوى: حادث منى لن يثنينا عن توسعة المشاعر المقدسة والحرم
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مصر 365

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