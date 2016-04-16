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"دعم مصر": سحب الثقة من الحكومة حال الإخفاق فى تنفيذ برنامجها

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"دعم مصر": سحب الثقة من الحكومة حال الإخفاق فى تنفيذ برنامجها "دعم مصر": سحب الثقة من الحكومة حال الإخفاق فى تنفيذ برنامجها
أكد طارق الخولى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم ، إنه سيتم متابعة تنفيذ البرنامج الحكومى عبر الآليات الرقابية بكل مراحلها التصاعدية من طلب الإحاطة مرورا بتوجيه السؤال والاستجواب وحتى سحب الثقة من أى وزير أو ككل فى حالة الإخفاق.

وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر لـ"اليوم السابع"، أن عدم تحقيق الالتزامات الواردة فى برنامج الحكومة سيتم مواجهتها عبر الوسائل المذكورة سلفا، لافتا إلى أن الجميع تقع على عاتقه مسئولية متابعة البرنامج الحكومى.

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مصر 365

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