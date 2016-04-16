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القوى العاملة تصرف 1.9 مليون لـ 2273 عاملا بـ"مصر إيران" بالسويس والشرقية

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القوى العاملة تصرف 1.9 مليون لـ 2273 عاملا بـ"مصر إيران" بالسويس والشرقية القوى العاملة تصرف 1.9 مليون لـ 2273 عاملا بـ"مصر إيران" بالسويس والشرقية
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس صندوق إعانات الطوارئ، أنه تمت الموافقة على صرف مليون و912 ألفا و635 جنيها كدفعة استثنائية، لـ 2273 عاملا بشركة إيران بمحافظتى السويس والشرقية.

وأكد سعفان، إنه أعطى تعليماته لمديرى القوى العاملة بالمديريتين بالصرف فورا للعاملين المستحقيين بالشركتين، موضحا أن إعانة العاملين بفرع السويس بلغت مليون و262 ألفا و290 جنيها لـ 1387 عاملا، وفرع الشرقية بلغت 651 ألفا و345 جنيها لـ 886 عاملا.

وأضاف أن الصرف جاء لتعثر الشركتين فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لاستقرار العمل والعمال داخل الشركتين، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة المنشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
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