إقبال ضعيف فى الساعات الأولى من التصويت بانتخابات دائرة طلخا ونبروه

بدأت منذ قليل، لجان الاقتراع بالدائرة الرابعة، بمركزى طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وعددها 174 لجنة فرعية، بـ65 مركزا انتخابيا فى استقبال الناخبين لاختيار النائب الثالث عن الدائرة فى الانتخابات التكميلية.

وقام العديد من القضاة المشرفين، بفتح المظاريف، وترتيب أدوات اللجنة، وتقوم القوات المسلحة وقوات من الشرطة، بتأمين مقار الاقتراع بالدائرة، وتشهد لجان الاقتراع هدوءا نسبيا فى اللحظات الأولى من فتح اللجان، ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين، خلال الساعات القليلة القادمة.

ويتنافس فى تلك الانتخابات 16 مرشحا، وهم، جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز القلم جزب مستقبل وطن، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم6 حزب الوفد الجديد رمز العلم، وحافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، والمتولى منصور العدروسى، مستقل رقم 8 رمز الشمعة.

كما سيخوص جولة الانتخابات بدائرة طلخا ونبروه، إبراهيم أنور الدسوقى رقم 9، رمز السفينة، ومحمود عبد العزيز البيومى رقم 10 مستقل رمز كاميرا، ورضا عبد الله محمد غازى حبيب رقم 11، رمز ورقة شجرة، ووليد شوقى شاكر حامد، رقم 12 رمز التليفزيون، وعلى محمد يوسف عبد الحميد عبد الغفار رمز تمثال رمسيس رقم 13، وعبد الله أحمد عبد الرؤوف البسيونى رقم 14 رمز الميكروفون، وأحمد حمدى أبو المعاطى رمز الطيارة الهليكوبتر رقم 15، وعطية على أحمد عبد الحميد، رقم 16 رمز دراجة نارية.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته، ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائز بالمقعد الثالث بعد انتخابات اليوم السبت وغدٍ الأحد.

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