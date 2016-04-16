فوائد مذهلة لكبسولة الطماطم.. تعزز الخصوبة وتكافح أمراض القلب والسرطان

كبسولة الطماطم تحسن جودة الحيوانات المنوية

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تكافح الأزمة القلبية

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تعالج التجاعيد الناجمة عن أشعة الشمس

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تقلل خطر الإصابة بالسرطان

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كبسولة الطماطم من أحدث الصيحات العلاجية الطبيعية التى أشادت بها الأبحاث الطبية مؤخراً، وترجع الفوائد الصحية المثيرة لها بسبب احتوائها على مادة الليكوبين، التى تعد من أقوى مضادات الأكسدة، والمسئولة عن اللون الأحمر المميز لثمرة الطماطم، والبطيخ أيضاً. وفى هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الفوائد الصحية لكبسولة الطماطم وفقا للأبحاث الطبية الحديثة، وتشمل:>كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيفيلد البريطانية أن تناول كبسولات الطماطم يساهم فى تحسين جودة الحيوانات المنوية بنسبة 70%، وهو ما يرفع فرص الإنجاب، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.>كما كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية أن تناول كبسولة الطماطم لمدة شهرين يعزز تدفق الدم لدى مرضى القلب، وبالأخص المصابين بالذبحة الصدرية والأزمة القلبية، وهو ما يقلل من فرص إصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة مرة أخرى، التى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية الشهيرة " PLOS ONE".>وفى السياق ذاته، كشفت دراسة ألمانية أن تناول كبسولة الطماطم المحتوية على مادة الليكوبين يقلل خطر الإصابة بالتجاعيد الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، لأنها تكافح الأشعة فوق البنفسجية، ولكنها فى الوقت نفسه لا تحجب الأشعة تحت الأحمراء، التى تساهم بشكل ملحوظ فى الإصابة بسرطان الجلد.>وأخير كشفت دراسة نشرت بمجلة المعهد الوطنى للسرطان أن مادة الليكوبين تساهم فى مكافحة سرطان الثدى وسرطان البروستاتا، وهى من الأورام الخطيرة التى تصيب النساء والرجال، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.