أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إلهام شاهين: لم أدخل الإنتاج الفني لتقديم أعمال للتسلية

Google+ Print
إلهام شاهين: لم أدخل الإنتاج الفني لتقديم أعمال للتسلية إلهام شاهين: لم أدخل الإنتاج الفني لتقديم أعمال للتسلية

كتب: هاني صابر

أكدت النجمة إلهام شاهين، أن فيلمها السينمائي الجديد«يوم للستات»،يركز علي الحارة المصرية والفئة المظلومة من المجتمع الغير قادرين علي الحصول عن حقوقهم ، وهو ما يسلط الفيلم الضوء عليه بشكل صريح .

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ«أونا»، أنها لم تدخل الإنتاج الفني لتقديم أعمالاً لمجرد التسلية، بل لتقديم أعمالاً هادفة، وتخدم المجتمع وتنقل قضايا إجتماعية مهمة أمام الجميع، نافية أن يكون الغرض من الفيلم إنتقاد مساوئ المجتمع .

وتنتظر إلهام شاهين عرض فيلم«يوم للستات» بدور العرض السينمائي، والذي تخوض من خلاله تجربة الإنتاج، والعمل يشارك في بطولته نيللي كريم، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ورجاء حسين، ومحمود حميدة، وفاروق الفيشاوي، وأمير شاهين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا