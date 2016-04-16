إلهام شاهين: لم أدخل الإنتاج الفني لتقديم أعمال للتسلية

كتب: هاني صابر

أكدت النجمة إلهام شاهين، أن فيلمها السينمائي الجديد«يوم للستات»،يركز علي الحارة المصرية والفئة المظلومة من المجتمع الغير قادرين علي الحصول عن حقوقهم ، وهو ما يسلط الفيلم الضوء عليه بشكل صريح .

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ«أونا»، أنها لم تدخل الإنتاج الفني لتقديم أعمالاً لمجرد التسلية، بل لتقديم أعمالاً هادفة، وتخدم المجتمع وتنقل قضايا إجتماعية مهمة أمام الجميع، نافية أن يكون الغرض من الفيلم إنتقاد مساوئ المجتمع .

وتنتظر إلهام شاهين عرض فيلم«يوم للستات» بدور العرض السينمائي، والذي تخوض من خلاله تجربة الإنتاج، والعمل يشارك في بطولته نيللي كريم، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ورجاء حسين، ومحمود حميدة، وفاروق الفيشاوي، وأمير شاهين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري .