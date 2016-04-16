طرح كراسات شروط حجز 21 ألف قطعة أرض غداً فى 21 مدينة جديدة لكافة الشرائح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح كراسات شروط حجز 21 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح بـ21 مدينة فى كافة فروع بنك التعمير والإسكان وذلك اعتباراً من غداً الأحد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن مساحات الأراضى تتراوح بين 209م2 و1500م2، مشيراً إلى أن الأراضى المطروحة تعد المرحلة الأولى من إجمالى 60 ألف قطعة أرض تخطط الوزارة لطرحها بالمدن الجديدة، بمساحة حوالى ٣٥ مليون م٢، وهى أضخم قرعة للأراضى تطرحها الوزارة فى تاريخها.

وأوضح أن الوزارة تحارب المتاجرة بالأراضى بوفرة الأراضى المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق فى مختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن القطع المطروحة بمدن "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة"، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

ومن جانبه، أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تفاصيل الـ21 ألف قطعة أرض التى سيتم طرحها اعتباراً من يوم الاحد المقبل، مشيرا إلى أن القرعة تتضمن طرح 11076 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية موزعة كالتالى: 1862 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و٢٨٧٦ قطعة بمدينة بدر، و٢٠٧٠ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و٢٢٧٨ قطعة بمدينة السادات، و٣٠٣ قطع بمدينة سوهاج الجديدة، و١٣٨ قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و٢٠٠ قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و١١٣٨ قطعة بمدينة قنا الجديدة، و٢١١ قطعة أرض بمدينة الصالحية الجديدة.

وبخصوص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، قال مساعد الوزير للشئون الفنية، "أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنة عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز"، مضيفاً أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير مشيراً إلى أن المتقدم للحجز يجب أن يكون من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

"الإسكان" تعلن عن تفاصيل وشروط حجز 21 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح بـ21 مدينة جديدة.. مصطفى مدبولى: طرح كراسات الشروط الأحد.. ومساعد الوزير: القرعة تتضمن 11076 قطعة إسكان اجتماعى و7564 قطعة مميزة

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