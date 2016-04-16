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التموين تشكل لجان لفرز القمح المحلى منعا لخلطة بالمستورد

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التموين تشكل لجان لفرز القمح المحلى منعا لخلطة بالمستورد التموين تشكل لجان لفرز القمح المحلى منعا لخلطة بالمستورد
أكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أنه يتم تشكيل لجان لاستلام القمح المحلى من المزارعين فى مختلف المحافظات للتأكد من عدم خلطه بالقمح المستورد، حيث يتم استلام القمح المحلى بسعر 420 جنيها للإردب حسب درجة الجودة، إضافة إلى ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية وستقوم مديريات بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام، لافتا إلى أنه من المتوقع استلام كميات قمح محلى تتراوح من 4 مليون إلى 4.5 مليون طن قمح هذا العام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونيا وعدم الخصم من ثمن القمح، مشيرا إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية، مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام.


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مصر 365

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