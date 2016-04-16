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محافظ الجيزة يعتمد اليوم مواعيد امتحانات نهاية العام ومقترح بانطلاقها 4مايو

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محافظ الجيزة يعتمد اليوم مواعيد امتحانات نهاية العام ومقترح بانطلاقها 4مايو محافظ الجيزة يعتمد اليوم مواعيد امتحانات نهاية العام ومقترح بانطلاقها 4مايو
تعرض الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لطلاب النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية على محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى اليوم السبت لاعتماد المقترح المقدم من المديرية.

وقال هشام صلاح المتحدث الاعلامى للمديرية، إن المقترح تضمن أن تبدأ امتحانات النقل لنهاية العام 4 من مايو المقبل، على أن تبدأ أيضاً امتحانات الشهادة الإبتدائية 9 من نفس الشهر، مشيراً إلى أن المقترح راعى الإجازات الرسمية والأعياد الخاصة بالأقباط.

وأضاف المتحدث الرسمى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الدكتورة بثينة كشك دعت أول أمس الخميس اتحاد طلاب مدارس المحافظة، لمناقشة مقترح جدول الامتحانات لإجراء التعديلات المطلوبة، بما يتناسب مع رغبات الطلاب قبل اعتماده.


>محافظ الجيزة يعتمد غدا مواعيد امتحانات نهاية العام ومقترح بانطلاقها 4مايو
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