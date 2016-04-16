قطع الكهرباء عن مدينتى بنها وقليوب اليوم بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، عزمها قطع التيار اليوم السبت ابتدءاً من السابعة صباحاً لمدة ساعتان عن مدينة بنها، نظراً لأعمال صيانة المحولات.

وأشارت الشركة فى بيان صادر عنها، إلى أن أهم المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى هى "الحرس الوطنى- منشية النور – عزبة الزراعة – المنشية – الشدية".

كما أعلن مجلس مدينة قليوب عن قطع التيار الكهربائى عن مختلف مناطق المدينة بسبب أعمال الصيانة، بداءاً من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباح اليوم السبت.

وقال اللواء طارق زايد إن المناطق التى سوف تنقطع عنها الكهرباء بمدينة قليوب "منطقة قليوب القديمة وقليوب الرشاح وقليوب المحطة بالكامل"، وفى مركز قليوب فالمناطق هى "ميت حلفا - ناى - كوم اشفين"، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى.

- السبت.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها للصيانة

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