اليوم. بدء الانتخابات بدائرة طلخا ونبروه واستعدادات أمنية مكثفة لتأمين اللجان

تبدأ فى تمام التاسعة صباح اليوم السبت، الانتخابات التكميلية بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية على مقعد توفيق عكاشة، والذى اسقطت عضويته بعد الغضب الشعبى ومخالفته للوائح المجلس وعقده لقاء مع السفير الإسرائيلى بالقاهرة.

ويتنافس فى هذه الانتخابات 16 مرشح هم الصحفى عطية عبد الحميد مدير مكتب الأهرام بالمنصورة سابقاً، واللواء جمال عبدالظاهر، وغادة الدولتلى، ومحمد مجدى هبالة، ومحمد نجاح الشورى، واللواء رفعت البسيونى، وأبو النجار المرسى، وحافظ فتحى زيادة، وأحمد حمد، والمتولى منصور العدروسى، وإبراهيم أنور، ومحمود عبد العزيز البيومى، ورضا غازى، ووليد شوقى حسب الله، وعلى يوسف، وعبد الله عبدالرؤوف.

ونشرت أجهزة الأمن قواتها بجميع قرى مركزى طلخا ونبروة استعداداً للانتخابات التكميلية بالدائرة، حيث قام العقيد هيثم الدكرورى والرائد أحمد السادات بمتابعه لجان مركز نبروه والتى بلغ عددها 28 مقراً انتخابياً، وتشديد الإجراءات الأمنية، خاصة بقرى كفر الأبحر وكفر الجنينة ونشا مسقط رأس بعض المرشحين.

كما قام العقيد سعيد شعير مفتش مباحث مركز طلخا والرائد أحمد شبانة بالمرور على 37 مقراً انتخابياً بطلخا يضم 103 لجنة فرعية، وخاصة بقرى كفر دميرة القديم وميت عنتر وشرنقاش والطويلة وبطرة وبندر طلخا لمتابعة انتشار قوات الأمن عقب تسليم المظاريف للقضاة، والتى تحتوى على بطاقات الاقتراع.

وتسلم ما يزيد عن 190 قاضى، مهام عملهم، حيث يوجد بالدائرة 174 لجنة فرعية، يشرف عليها 174 قاضى، ووكيل نيابة عامة، ونيابة إدارية، و15 قاضى وعضو نيابة، للحفظ واللجان العامة، وذلك بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمجمع محاكم المنصورة.

وقال المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، إن القوات المسلحة تقوم حالياً بتأمين الفنادق، والتى يقيم بها القضاء والمستشارين أعضاء النيابة، والمكلفين بإدارة وإشراف العملية الانتخابية.

وأضاف "همام" سيتم الفرز داخل كل لجنة فرعية، وسيتم إعلان النتيجة وجمعها ومراجعتها فى مدينة طلخا، باعتبارها المركز الرئيس للدائرة.

- بالصور.. تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات بدائرة عكاشة مظاريف الاقتراع

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