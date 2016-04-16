الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم والعظمى فى القاهرة 34 درجة

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم السبت، ارتفاعاً جديداً فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهاراً، مائل للبرودة ليلاً. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

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>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا



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