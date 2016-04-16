الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم والعظمى فى القاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم السبت، ارتفاعاً جديداً فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهاراً، مائل للبرودة ليلاً. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
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>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
القاهرة20 34
الإسكندرية16 28
مطروح15 27
بورسعيد17 28
دمياط17 28
بلطيم17 28
الإسماعيلية18 36
السويس18 35
العريش15 31
نخل14 32
طابا16 32
الطور21 30
مرسى علم20 31
الغردقة20 31
شرم الشيخ21 31 رفح 15 30
كاترين9 25
سيوة15 35
المنيا15 34
الفيوم16 34
رأس سدر16 32
أبوسمبل19 35
وسط الدلتا19 34
أسيوط15 34
سوهاج16 35
الأقصر18 36
أسوان20 36
شلاتين20 33
حلايب22 29
الوادى الجديد16 35
قنا18 35 نويبع 21 32 السلوم 16 31
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