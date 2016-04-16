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54%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى إنعاش حركة القطاع السياحى

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54%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى إنعاش حركة القطاع السياحى 54%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى إنعاش حركة القطاع السياحى
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود فى إنعاش حركة القطاع السياحى، توقع غالبية القراء نجاح جهود الحكومة فى إنعاش حركة القطاع السياحى.

وتوقع 54% من القراء نجاح جهود الحكومة فى إنعاش حركة القطاع السياحى، بينما استبعد 44% من القراء نجاح جهود الحكومة فى إنعاش حركة القطاع السياحى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>تراجع أعداد العائمات السياحية بين الأقصر وأسوان من 280 فندقا لـ42 ومحافظ الأقصر: نسعى لتطوير كافة المراسى بإجمالى مليار جنيه..وخبراء: تسهيل الإجراءات وتوافر عوامل السلامة وخطة للترويج لإحياءها من جديد
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