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سامح شكرى يلتقى اليوم نائب المستشارة الألمانية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى

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سامح شكرى يلتقى اليوم نائب المستشارة الألمانية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى سامح شكرى يلتقى اليوم نائب المستشارة الألمانية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى
قال مدير الإعلام بالسفارة الألمانية بالقاهرة مجدى السيد، إن زيجمار جابربيل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد سيبدأ زيارة للقاهرة اليوم السبت على رأس وفد كبير يضم 100 من رجال الأعمال الألمان، يجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى والمسؤولين، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى.

وأضاف مدير الإعلام بالسفارة - فى تصريحات صحفية- أن جابربيل سيفتتح خلال زيارته للقاهرة التى تستغرق ثلاثة أيام أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، ويحضر احتفالا بذكرى 65 عاما على تأسيس الغرقة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للجنة المشتركة عقدت خلال زيارة الرئيس السيسى لبرلين العام الماضى.

ولفت إلى أن زيارة جابربيل تأتى فى أعقاب زيارة فرانز يوزف بشيرر نائب وزير الاقتصاد لولاية بافاريا الألمانية على رأس وفد يضم 30 من رجال الأعمال وتوماس دى ميزير وزير الداخلية الألمانى لمصر.


>- السفارة الألمانية بالقاهرة: نائب المستشارة ميركل يجرى مباحثات مهمة مع شكرى
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