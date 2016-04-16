باحثون أستراليون: مرض السكر يسرق 3 سنوات من عمر الإنسان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون، عن أن البالغين الذين يعانون من مرض السكرى يموتون فى وقت سابق، ويعانون من الإعاقة فترة أطول مقارنة بالذين لا يعانون من السكر.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، أن مرض السكر من النوعين الأول والثانى ينقص 3 سنوات من عمر الرجال والنساء، البالغين من العمر 50 عاماً وأكثر ويضيف 17 سنة من الإعاقة.

وقالت الدكتورة ديانا ماغليانو، رئيسة قسم السكر بمعهد القلب والسكرى فى ملبورن، بأستراليا، إن الناس الذين يعانون من مرضى السكرى ينفقون نسبة كبيرة من حياتهم فى علاج الإعاقة بسبب مضاعفات المرض.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم المرتبطة بداء السكرى تؤدى إلى مضاعفات الأوعية الدموية التى يمكن أن تسبب فقدان البصر ومشاكل الحركة وبتر الأطراف. وتوصلت الباحثة ماغليانو إلى أن هناك العديد من الإعاقات الأخرى المرتبطة عادة بمرض السكرى أبرزها انخفاض فى وظائف الدماغ.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، وجد الباحثون أن ثلث المرضى الذين يعانون من السكرى لا يدركون حتى أنهم مصابون بهذا المرض، وهناك أكثر من 400 مليون شخص فى العالم يعانون من السكر، مع زيادات حادة فى العقود الأخيرة، بسبب ارتفاع معدلات البدانة، وفقاً للدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرا مجلة “Diabetologia”.

- لو عندك استعداد وراثى.. 4 أطعمة تحميك من سكر النوع الثانى

>

- فى يوم الصحة العالمى.. 3 تطبيقات على هاتفك الذكى لفقدان الوزن