مباحث كفر الشيخ تكشف لغز مقتل فتاة وإلقائها فى بحر البشمة ببيلا

تمكنت مباحث كفر الشيخ بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، من كشف لغز مقتل "نوال. ع .ع" 15 سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية وإلقاء جثتها فى بحر "البشمة" بيلا، وإصابتها بعدة إصابات في رقبتها بسحجات، ووجود آثار عنف وتعرضها لأسفكسيا الخنق.

وتوصلت التحريات أن مرتكب الواقعة إبن عمها"فلاح" تخلص منها عقب معاشرتها بالقوة خشية افتضاح أمره.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية بالعثور على جثة فتاة طافية ببحر "البشمة" ببيلا، وبالانتقال وبالفحص تم انتشال الجثة من بحر "البشمة" أمام قرية الجرايدة دائرة المركز، وبالكشف الطبي على الجثة تبين وجود أثار خنق وايشارب ملفوف حول رقبتها ووجود شبة جنائية حول وفاتها.

وتمكن رجال المباحث برئاسة اللواء محمد عمار رئيس المباحث من التوصل للجانى، و تبين أنه عبد الله.ع.ا"21 سنة فلاح ابن عم المجنى عليها، و تخلص منها عقب معاشرتها بالقوة، وتحرر المحضر رقم 2464 لسنة 2016 ادارى مركز بيلا.

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