مسجل خطر يتنكر في زى فلاح لتوزيع المخدرات على عملاءه بكفر الشيخ

تمكنت مباحث بيلا برئاسة الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث قسم بيلا، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، و اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من ضبط "محمد . ر.ع.ا"" 25 سنة مسجل خطر" مقيم بالغربية، وبحوزته 150 جرام حشيش، و33 ألف جنيه متحصلات أرباحه غير المشروعة، قبل ترويجها على عملائه من المدمنيين والمتعاطين بدائرة قسم بيلا.

وكانت معلومات قد وردت للرائد محمد أبو الخير,رئيس مباحث قسم بيلا, تؤكد قيام" محمد .ر.ع.ع",25سنة ,"عاطل" مقيم بقرية بشبيش التابعة لدائرة المحلة الكبرى بالغربية, "مسجل خطر" ,بالتردد على دائرة قسم بيلا لترويج فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش على عملائه من المدمنين والمتعاطين.

تم وضع خطة بحث برئاسة العميد محمد عمار, رئيس المباحث الجنائيه, ضم ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بيلا,المكون من الرائد محمد أبو الخير رئيس مباحث قسم بيلا ومعاونيه النقيبين احمد قطاطو وعمر غريب,لعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات.

كشفت التحريات قيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة ,بالإنتقال من محل سكنه بقرية بشبيش التابعة لدائرة المحلة الكبرى هربًا عن أعين مباحث الغربية,واتخاذ دائرة قسم بيلا مسرحًا لمزاولة نشاطه فى ترويج المخدرات, ظنًا منه انه فى مأمن بعيدًا عن أعين رجال مباحث كفرالشيخ وغير معروف هويته لديهم.

كما كشفت التحريات تنكر المتهم فى زى "فلاح" للهروب من الأكمنة الأمنية اثناء تنقله من محلة اقامته إلى قسم بيلا,وعقب التأكد من صحة التحريات كلف العميد محمد عمار,رئيس المباحث الجنائية بالمديرية,ضباط مباحث قسم بيلا,بسرعة ضبط المتهم,وبتقنين الاجراءات القانونية تم القبض على المتهم, ووبتفيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تزن 150 جرام,بقصد الاتجار,ومبلغ مالى 33 الف و100 جنيه,متحصلات بيع بضاعته غير المشروعة.

وبفحص سجله الجنائى تبين انه سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة,ومطلوب ضبطه واحضاره فى قضية حيازة مواد مخدرة برقم 11787 لسنة 2014 جنايات قسم ثان المحلة الكبرى,والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار,والمبلغ المالى متحصلات البيع, وتحرر المحضر رقم 1532 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة بيلا,وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

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