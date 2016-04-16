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"الوفد"يقترح جلسات إضافية بالبرلمان للانتهاء من القوانين المكملة للدستور

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"الوفد"يقترح جلسات إضافية بالبرلمان للانتهاء من القوانين المكملة للدستور "الوفد"يقترح جلسات إضافية بالبرلمان للانتهاء من القوانين المكملة للدستور
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية عام 2016 قرارًا جيدًا سيعين أعضاء مجلس النواب على حل أزمات الدوائر.

وأوضح فؤاد لـ" اليوم السابع"، أن هناك مشكلة قد تواجه المجالس المحلية وهى موعد مناقشة القانون الذى من المقرر أن يسبقه مناقشة المجلس لبيان ثم انتخاب لجان المجلس ومن بعدها القوانين المكملة للدستور كقانون بناء الكنائس وقانون الشرطة، وبعدها سيناقش المقترحات المقدمة حول قانون الإدارة المحلية.

واقترح عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد ، عقد جلسات إضافية للانتهاء من القوانين المكلمة للدستور فى أسرع وقت ممكن للتفرغ لمناقشة مقترحات المقدمة حول قانون المجالس المحلية.


>- بالصور.. الرئيس يوجه الحكومة بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016
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