«بين الحرية والمسؤولية» برنامج لأخلاقيات التواصل الاجتماعي

نفذت كليات التقنية العليا، بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» برنامجاً شاملاً لتوعية الطلبة بأخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار «بين الحرية والمسؤولية»، حيث تضمنت فعاليات البرنامج محاضرات وورش عمل تفاعلية، استهدفت طلبة الكليات في فروعها الـ 17 على مستوى الدولة.

وحرص عدد من المختصين في هذا المجال على تعريف الطلبة بالحقائق والقوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي لتجنيبهم مخاطرها، وحثهم على التعامل المسؤول معها، كما تزامن مع الحملة إطلاق هاشتاق (# كلمتي _مسؤوليتي) على الحساب الخاص لكليات التقنية، لتعزيز التفاعل مع الحملة.

وركز البرنامج المتكامل، الذي نفذته كليات التقنية العليا على عدد من الموضوعات منها أخلاقيات التواصل الاجتماعي والهجمات الإلكترونية وقوانين الجرائم الإلكترونية والإنترنت الآمن والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من المواضيع، التي تمس واقع تعامل الشباب اليوم مع وسائل التواصل الحديثة وتعزز من وعيهم بكل القوانين المنظمة لها لحمايتهم.

القوانين المنظمة

وقال الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن حملة التوعية بأخلاقيات التواصل الاجتماعي، التي جاءت بالتعاون مع برنامج خليفة لتميكن الطلاب «أقدر»، استهدفت جميع طلبة الكليات بفروعها الـ 17 كونهم يمثلون شريحة كبيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمتفاعلين معها، وهناك حرص من الكليات على أن يتعامل الطلبة مع هذه الوسائل بشكل مسؤول وواع، من خلال فهم القوانين المنظمة لها، والوعي بمخاطرها، وتحقيق الاستخدام الآمن والصحيح معها، مشيراً إلى أن الحملة التوعوية ستكون من الفعاليات المستمرة في الكليات من خلال أنشطة مختلفة ترسخ هذه الثقافة، وتجعل الطلبة أنفسهم مصدراً لتوعية من هم حولهم.

وذكر الدكتور الشامسي، أن هذا الوعي بالقوانين لا يمثل فقط مسؤولية معرفية واجتماعية، بل هو مسؤولية وطنية، لأن الشباب يجب أن يفكر عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في عدم توظيفها، فيما قد ينعكس سلباً عليهم أو على أسرهم أو وطنهم، لذلك كان شعار الحملة «بين الحرية والمسؤولية» مع التركيز على الهوية والمواطنة الصالحة التي يجب أن يعكسها الطالب في مختلف جوانب حياته .

التعامل الآمن

من جانبه، قال العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، إن برنامج خليفة لتمكين الطلاب ومن خلال شراكته مع المؤسسات المعنية يسعى إلى تمكين جميع الجهات التعليمية والمجتمعية المعنية بالطالب من كيفية التعامل الآمن مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق أمنه الشخصي، وأمن المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تدريب وتوعية الطلبة بكيفية التعامل الآمن مع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ،إضافة إلى أساسيات أمن المعلومات وثقافة التواصل الإلكتروني.

وأكد العقيد الدبل، أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة معرفة كيفية التواصل بشكل ملائم أثناء التواجد على الإنترنت، كاستخدام اللغة المناسبة، والتعامل مع الناس كما لو كان الشخص يتعامل معهم وجهاً لوجه، فما ينطبق على الحياة الحقيقية ينطبق على الحياة على الإنترنت، وثمن التعاون مع كليات التقنية العليا في تعزيز أهداف برنامج «أقدر» وتنظيم الحملة التوعوية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة على مستوى مختلف إمارات الدولة .