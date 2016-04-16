الطالبة المتهمة بقتل زميلها:"ضحك عليا وخدنى البيت عشان يعرفنى على أهله"

أدلت "إ م م"، طالبة كلية الطب البيطرى، باعترافات تفصيلية حول واقعة اتهامها بقتل زميلها الطالب بكلية طب الأسنان، عقب استدراجها إلى شقته بغرض اغتصابها بالقطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة "إ م م"، 21 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، ومقيمة بمحافظة قنا، وتعرفت على "ا أ ا"، 21 سنة، طالب بكلية طب أسنان بجامعة المستقبل، ومقيم بالقطامية، منذ فترة طويلة عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث عرض عليها مقابلتها للتعرف عليها على أرض الواقع بدلاَ من العالم الافتراضى أو ما تسمى بشبكات التواصل الاجتماعى.

وروت المتهمة قائلة: "بالفعل وافقت على مقابلته، واطمأن قلبى إليه، ولقيته بيقولى إنه هيجوزنى وبيحبنى، ساعتها أنا صدقته، بس قالى لازم تيجى معايا البيت عشان أعرف أهلى عليكى لأنهم طلبوا منى أكتر من مرة إنهم يشوفوكى، وفعلاَ وافقت على طلبه، وأول ما وصلنا الشقة، ملقتش حد موجود فيها، وفضلت ازعق معاه وقولتله أنت أزاى تكدب عليا، وتقولى إن أهلك فى الشقة وعاوزين يشوفونى، وفجأة لقيت وشه اتغير عليا وبيقولى من الأخر كده أنا هنام معاكى".

وأضافت المتهمة: "ساعتها كنت هامسك فيه، بس لقيته راح ساحب عليا سكينة، وهددنى وقالى هقتلك لو معملتيش اللى هقولك عليه، قمت مغفلاه على إنى هسمع كلامه، وقمت ضرباه بنفس السكينة اللى كان بيهددنى بيها عدة طعنات فى بطنه وصدره، ورحت خدت جهاز اللاب توب بتاعه والهاتف المحمول، والمحفظة بتاعته، والسكينة اللى قتلته بيها، عشان أوهم الأمن إن قتله كان بغرض السرقة، وهربت".

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة القطامية، قد ألقت القبض على طالبة بكلية الطب البيطرى بعد ورود بلاغ يفيد قتلها لزميلها الطالب بكلية طب الأسنان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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