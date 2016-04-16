أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطالبة المتهمة بقتل زميلها:"ضحك عليا وخدنى البيت عشان يعرفنى على أهله"

Google+ Print
الطالبة المتهمة بقتل زميلها:"ضحك عليا وخدنى البيت عشان يعرفنى على أهله" الطالبة المتهمة بقتل زميلها:"ضحك عليا وخدنى البيت عشان يعرفنى على أهله"
أدلت "إ م م"، طالبة كلية الطب البيطرى، باعترافات تفصيلية حول واقعة اتهامها بقتل زميلها الطالب بكلية طب الأسنان، عقب استدراجها إلى شقته بغرض اغتصابها بالقطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة "إ م م"، 21 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، ومقيمة بمحافظة قنا، وتعرفت على "ا أ ا"، 21 سنة، طالب بكلية طب أسنان بجامعة المستقبل، ومقيم بالقطامية، منذ فترة طويلة عبر التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث عرض عليها مقابلتها للتعرف عليها على أرض الواقع بدلاَ من العالم الافتراضى أو ما تسمى بشبكات التواصل الاجتماعى.

وروت المتهمة قائلة: "بالفعل وافقت على مقابلته، واطمأن قلبى إليه، ولقيته بيقولى إنه هيجوزنى وبيحبنى، ساعتها أنا صدقته، بس قالى لازم تيجى معايا البيت عشان أعرف أهلى عليكى لأنهم طلبوا منى أكتر من مرة إنهم يشوفوكى، وفعلاَ وافقت على طلبه، وأول ما وصلنا الشقة، ملقتش حد موجود فيها، وفضلت ازعق معاه وقولتله أنت أزاى تكدب عليا، وتقولى إن أهلك فى الشقة وعاوزين يشوفونى، وفجأة لقيت وشه اتغير عليا وبيقولى من الأخر كده أنا هنام معاكى".

وأضافت المتهمة: "ساعتها كنت هامسك فيه، بس لقيته راح ساحب عليا سكينة، وهددنى وقالى هقتلك لو معملتيش اللى هقولك عليه، قمت مغفلاه على إنى هسمع كلامه، وقمت ضرباه بنفس السكينة اللى كان بيهددنى بيها عدة طعنات فى بطنه وصدره، ورحت خدت جهاز اللاب توب بتاعه والهاتف المحمول، والمحفظة بتاعته، والسكينة اللى قتلته بيها، عشان أوهم الأمن إن قتله كان بغرض السرقة، وهربت".

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة القطامية، قد ألقت القبض على طالبة بكلية الطب البيطرى بعد ورود بلاغ يفيد قتلها لزميلها الطالب بكلية طب الأسنان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- محافظ الجيزة السابق يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل