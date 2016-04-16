"الصحفيين": الوزارة ستحدد عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابة

أكد ابو السعود محمد رئيس لجنة الاسكان بنقابة الصحفيين، أن وزارة الإسكان ستحدد عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن ذلك عقب توقيع برتوكول تعاون بين النقابة ووزير الإسكان.

وأضاف أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء بحل أزمة الأراضى المعطلة للنقابات المهنية انفراجة لحل مشاكل إسكان الصحفيين.

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