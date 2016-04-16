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"المصل واللقاح": الانتهاء من تطوير قسم خلط وتعبئة شلل الأطفال نهاية 2016

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"المصل واللقاح": الانتهاء من تطوير قسم خلط وتعبئة شلل الأطفال نهاية 2016 "المصل واللقاح": الانتهاء من تطوير قسم خلط وتعبئة شلل الأطفال نهاية 2016
أكد الدكتور نبيل الببلاوى رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" أنه سيتم الانتهاء من تطوير قسم خلط وتعبئة شلل الأطفال بمبنى 1 فى الرابع الثانى من 2016.

وقال الدكتور نبيل الببلاوى رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات بفاكسيرا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأثر الاجتماعى للمشروع يصب فى صالح تأمين احتياجات وزارة الصحة من لقاحات لتنفيذ برنامج التطعيمات الإجبارية لمنع ظهور الأمراض.

وأضاف الدكتور نبيل الببلاوى رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات بفاكسيرا أنه تم تنفيذ 90 % من الأعمال المطلوبة من المشروع.


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