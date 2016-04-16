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نظر محاكمة بديع و 92 آخرين اليوم فى "أحداث بنى سويف"

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نظر محاكمة بديع و 92 آخرين اليوم فى "أحداث بنى سويف" نظر محاكمة بديع و 92 آخرين اليوم فى "أحداث بنى سويف"
تنظر محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

- نظر محاكمة بديع و 92 آخرين فى قضية "أحداث بنى سويف" غداً
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