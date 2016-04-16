المتهمون بسرقة المواطنين بالاكراه داخل المواصلات: "مش لاقين شغل شريف"

قرروا امتهان البلطجة وممارسة السطو المسلح للحصول على المال، يهرولوا صبيحة كل يوم إلى قطار الركاب، يفتعلوا مشاجرات فيما بينهم لجذب انتباه المواطنين اليهم واستدراجهم ثم سرقتهم، حتى سقطوا فى قبضة الشرطة.

قال المتهمون فى اعترافاتهم، نحن كغيرنا من مئات الشباب الذين فى عمرنا، لا يجدون فرصة عمل تدر علينا مبالغ مالية تكفى وتلبى احتياجاتنا، فكرنا فى طريقة سهلة للحصول على المال للزواج والاستمتاع بحياتنا، وللأسف وسوس إلينا الشيطان بالانخراط فى الجريمة، فكنا نصعد يومياً القطار "نقلب عيشنا"، نسرق ونضرب ونجرى وتلاحقنا الشرطة، حتى أصبحت حياتنا كلها كر وفر لا نهدأ أبداً.

وتابع المتهمون، كنا نستيقظ مبكراً ونتجه إلى محطة السكة الحديد برمسيس ونستقل قطار الركاب المتجهة إلى طنطا، وفى منتصف الرحلة نبدأ ممارسة عملنا بسرقة المواطنين عن طريق افتعال مشاجرات فيما بيننا وعندما يحاول بعض الركاب أن يفصل بيننا ويعود إلى مقعده يكتشف أنه فقد حافظة نقوده أو هاتفه المحمول.

وأردف المتهمون، كنا فى بعض الأحيان نمارس السرقة بالسطو المسلح، سواء عن طريق تهديد المواطنين بأسلحة بيضاء أو شفرات الموس، وكنا نسرق "حاجات عبيطة" 50 جنيهاً مثلاً، ونجرى قبل أن تضبطنا الشرطة، حتى لقبونا "أولاد الشر".

كواليس القبض على المتهمين، بدأت عندما تلقى اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات بلاغاً من مواطنين اكدوا أنه أثناء استقلالهم القطار رقم 30 "الاسكندرية ـ القاهرة " وأثناء مروره بمحطة قليوب افتعل 5 أشخاص مشاجرة فيما بينهم بقصد تشتيت انتباه جمهور الركاب وسرقوا 50 جنيه من راكب تحت تهديد شفرة موس حلاقة، وعقب ذلك جذبوا بلف الطوارئ بالقطار مما أدى لتوقفه بمنطقة ميت حلفا بقليوب وهربوا وعقب ذلك استأنف القطار سيره متجهاً إلى القاهرة عقب رد البلف بمعرفة سائقه .

وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الطوخى مدير مباحث النقل والمواصلات، لملاحقة الجناة والقبض عليهم، وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى ان وراء ارتكاب الواقعة كل من "مروان م" و"اسلام م" و"أحمد ع" و"أحم.ا"، فتم إعداد عدة أكمنة من ضباط وقوات مباحث وسط الدلتا وإدارة شرطة السكة الحديد بمحطة القاهرة وطنطا حيث تم القبض على المتهمنى وإعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 39/79 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة .

وتم الكشف عن المتهمين بمعرفة تنفيذ الأحكام، حيث تبين أن المتهم الأول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضيتين 22322/2015 جنح قسم أول طنطا " تسول " و 5445/2015 جنح مركز شرطة إيتاى البارود " تبديد "، والثانى تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 733/2013 جنح مستأنف العياط " تعدى "، والثالث مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 7087/2012 جنح مستأنف مركز شرطة إمبابة " ضرب "، والرابع سبق اتهامه فى القضية رقم 19856/2015 جنح قسم شرطة العطارين " خطف "

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