وزيرة التعاون الدولى تغادر واشنطن بعد مشاركتها فى اجتماعات صندوق النقد

غادرت منذ قليل، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد مشاركتها فى اجتماعات الربيع صندوق النقد والبنك الدولى، متجهة إلى القاهرة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدة اتفاقيات سوف يتم توقيعها خلال الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، لمصر، الأسبوع القادم، وتشمل مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعى الكهرباء والنقل، وتشمل شركاء مصريين وفرنسيين، واتفاقيات أخرى فى قطاعات الآثار والثقافة ومحطات الكهرباء والنقل ومشروعات المترو، وهناك مشروعات فى مرحلة التفاوض وهى مشروع مترو مصر الجديدة السطحى، واتفاقيات حكومية منها منحة لتوصيلات الغاز فى المناطق الأكثر فقرًا بنحو 80 مليون يورو، وأخرى خاصة بالصرف الصحى بإحدى مناطق المنصورة.

وأضافت سحر نصر لـ"اليوم السابع"، فى لقاء بمقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إنها عقدت لقاءً مع مسؤولين بالبنك الدولى شمل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان وإلى قضايا الشفافية ومكافحة الفقر.

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