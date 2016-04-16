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وزيرة التعاون الدولى تغادر واشنطن بعد مشاركتها فى اجتماعات صندوق النقد

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وزيرة التعاون الدولى تغادر واشنطن بعد مشاركتها فى اجتماعات صندوق النقد وزيرة التعاون الدولى تغادر واشنطن بعد مشاركتها فى اجتماعات صندوق النقد

غادرت منذ قليل، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد مشاركتها فى اجتماعات الربيع صندوق النقد والبنك الدولى، متجهة إلى القاهرة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدة اتفاقيات سوف يتم توقيعها خلال الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، لمصر، الأسبوع القادم، وتشمل مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعى الكهرباء والنقل، وتشمل شركاء مصريين وفرنسيين، واتفاقيات أخرى فى قطاعات الآثار والثقافة ومحطات الكهرباء والنقل ومشروعات المترو، وهناك مشروعات فى مرحلة التفاوض وهى مشروع مترو الجديدة السطحى، واتفاقيات حكومية منها منحة لتوصيلات الغاز فى المناطق الأكثر فقرًا بنحو 80 مليون يورو، وأخرى خاصة بالصرف الصحى بإحدى مناطق المنصورة.

وأضافت سحر نصر لـ"اليوم السابع"، فى لقاء بمقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إنها عقدت لقاءً مع مسؤولين بالبنك الدولى شمل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الذى تم عرضه على البرلمان وإلى قضايا الشفافية ومكافحة الفقر.

- هل تتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى «اجتماعات الربيع» بأمريكا؟.. خطوات إصلاح الاقتصاد تؤكد وجود النية للحصول على التمويل.. وخفض الجنيه و"هيكلة الدعم" إجراءان شرعت مصر فى تنفيذهما
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- سحر نصر تعلن ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية بالأمم المتحدة
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- طارق عامر ووزير المالية يصلان واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولى
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مصر 365

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