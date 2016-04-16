5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى "حادث قطار أسوان" وألف للمصاب

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، صرف مبلغ 5 آلاف جنيهاً إعانة عاجلة لأسرة كل متوفى فى حادث تصادم قطار VIP رقم 989 والمتجه من أسوان إلى القاهرة، بسيارة ركاب سيرفيس على مزلقان "نجع ونس" للسكك الحديدية بمركز دراو، بجانب صرف ألف جنيه لكل مصاب.

كان اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، قد توجه إلى موقع الحادث لمتابعة جهود احتواء تداعيات الحادث، الذى أودى بحياة 8 من ركاب السيارة السيرفيس بجانب إصابة 8 آخرين تم نقلهم لمستشفى دراو المركزى، حيث تم الدفع 10 سيارات إسعاف لنقل المتوفين لمشرحة دراو والمصابين لمستشفى دراو.

كما تابع حجازى، يرافقه اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، جهود رفع أشلاء السيارة من على خط السكك الحديدية لسرعة تسيير حركة القطارات وعدم تأثرها بالحادث، ووجه المحافظ بنقل جميع المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لسرعة التدخل الجراحى والطبى والحجز بالعناية المركزة للبعض منها، خاصة أن معظم الحالات المصابة أصيبت بجروح خطيرة وكسور وبتر للأطراف.

كما وجه بإحالة واقعة الحادث للنيابة العامة، للوقوف على أسبابه الفنية ومدى أوجه القصور والإهمال من جميع العناصر المشاركة فى الحادث، وتقديم المتسبب للعدالة لتفادى وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلياً حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

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