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النائب فرج عامر: بقايا الإخوان ومهاجمو ثورة 30 يونيو هم "قوى الشر"

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النائب فرج عامر: بقايا الإخوان ومهاجمو ثورة 30 يونيو هم "قوى الشر" النائب فرج عامر: بقايا الإخوان ومهاجمو ثورة 30 يونيو هم "قوى الشر"
قال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، إن مصر تعانى بالفعل من مخططات ترويج إشاعات بشكل كبير لإثارة حالة من الإحباط لدى الشباب وهدم أى محاولات لإقامة مشروعات قومية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن قوى الشر التى قال عنها الرئيس السيسى أنها تريد نشر الشائعات هم بقايا جماعة الإخوان المسلمين وكل من يهاجمون ثورة 30 يونيو ويحرضون ضد الدولة – دون أن يحدد أسماء بعينها –.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال فى خطابه الأخير" 'أنا بحذركم إن اللى بيتعمل ضدنا هو محاولة لتدمير كل معنويات الدولة، خلوا بالكم من ده كويس، لأنهم بيقولوا هنهدم إرادتكم، لكن هم مش عارفين إننا شعب مقاتل".


>- بالصور.. الرئيس يحذر من مخطط جهنمى ضد الوطن.. السيسي من منطقة جبل الجلالة: ترويج الإحباط متعمد لتحطيم معنويات الشباب.. "وإحنا مبنحطش حجر الأساس ونمشى".. ويؤكد: "والله بكرة تشوفوا الدولة دى صح"
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مصر 365

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