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بعد حادث قطار أسوان..استغاثات على "فيس بوك" للتبرع بالدم للمستشفى العام

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بعد حادث قطار أسوان..استغاثات على "فيس بوك" للتبرع بالدم للمستشفى العام بعد حادث قطار أسوان..استغاثات على "فيس بوك" للتبرع بالدم للمستشفى العام
تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم السبت، استغاثات للتبرع بالدم لمستشفى أسوان العام، بعد حادث القطار الذى وقع بالمدينة وأسفر عن 8 وفيات و8 مصابين.

وقال رواد الموقع فى منشوراتهم "يا أهل الخير فى مستشفى أسوان العام حالات حرجة ناتجة عن حادث تصادم عربية بقطار فى مركز دراو، ومحتاجين أكياس دم ضرورى، وفى حالات بتر ووفاة ياريت اللى يقدر يجى يتبرع الصبح ييجى وكله فى ميزان حسناتكم".

وتابعوا "‏استغاثة عاجلة‬ للتبرع بالدم فى أسوان‬ بسبب حادثة القطار، الوضع سىء للغاية، معظم الحالات حصل لها بتر، يوجد مصابين حتى الآن فى مستشفى أسوان الجامعى محتاجين أى عدد من المتبرعين بالدم كل الفصائل".


>جانب من حادث قطار أسوان

جانب من حادث قطار أسوان (1)

جانب من حادث قطار أسوان (2)


>- "الصحة": 8 وفيات و8 مصابين فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل فى أسوان
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