الاثنين.. الجمعية العلمية لـ"طب عين شمس" تناقش خطر نبذ المرضى العقليين

تنظم الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب جامعة عين شمس فى السابعة مساء يوم الاثنين المقبل حفلا خيريا ضد النبذ المجتمعى ووصمة العار التى تلاحق المصابين بأمراض الصحة العقلية، بأحد فنادق القاهرة.

وقالت الدكتورة فرح الهتيمى إحدى منظمات الحفل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "سنناقش لأول مرة المشكلات التى يعانى منها ذوى الأمراض النفسية، حيث يصمهم المجتمع بالعار وتتعامل معه أسرهم وعائلاتهم وفق ذات المنطق وهذا يعقد من عملية شفائهم وإعادة دمجهم فى المجتمع".

وأضافت الدكتورة فرح: "الحفل يهدف إلى مناقشة الدعم الاجتماعى النفسى للمرضى النفسيين للتغلب على الصراع النفسى الذى يدور داخل المريض، نتيجة نظرة المجتمع له من جانب والتغلب على مرضه وإعادته للحياة بصورة طبيعية من جانب آخر". موضحة أن ذلك لن يتحقق بدون رفع مستوى الوعى المجتمعى للتخلى عن صفة وصمة العار التى يلصقها الجميع بالمريض النفسى.

وأشارت الدكتورة فرح إلى أن الحفل سيحضره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وعميد كلية طب عين شمس الدكتور محمود المتينى، والدكتورة عائشة أبو الفتوح وكيل كلية الطب لشئون الطلبة، والدكتور أحمد سعد مدير وحدة الطب النفسى جامعة عين شمس والدكتور طارق أسعد استاذ الطب النفسى والدكتور طارق أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى والدكتور على صبور رئيس قسم الأوعية بجامعة عين شمس. كما تحضره مجموعة من رموز المجتمع فى مجال الإعلام والرياضة مثل الكابتن عبد الظاهر السقا والإعلامى شريف مدكور.

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