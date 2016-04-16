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ضبط 335 كيلو دواجن و"كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

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ضبط 335 كيلو دواجن و"كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان ضبط 335 كيلو دواجن و"كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان أمس الجمعة- بالتنسيق مع قطاعات والصحة ومفتشى الأغذية والطب البيطرى- من ضبط حوالى 335 كيلو دواجن وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة كوم أمبو.

حيث تم ضبط 235 كيلو جرام دجاج منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وضبط 100 كيلو جرام كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات حفظ اللحوم داخل اثنين من محلات بيع السلع الغذائية بمدينة كوم أمبو.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 3950 لسنة 2016 م والمحضر رقم 3947 لسنة 2016 جنح مركز كوم أمبو، وجار عرض الواقعة على النيابة المختصة للتصرف.

- ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو بانجو و600 قرص ترامادول بأسوان
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مصر 365

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