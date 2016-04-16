سحر الصديقي تخص "سيدتي نت" بصور من ألبوم عقد قرانها

شاركت الفنانة المغربية سحر الصديقي مع متتبعيها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً لها وهي تحتفل بعقد قرانها مع الممثل و المخرج المغربي منصف مالزي الذي كان قد طلب يدها قبل فترة خلال استضافتها في أحد البرامج الفنية.

وكانت الصديقي قد وعدت معجبيها بنشر صور وفيديوهات من قلب الحدث، حيث قالت إنها تريد مشاركة فرحة ارتباطها بحب حياتها مع متتبعيها ، و خصت سيدتي نت بصور من ألبومها .

ونشرت سحر صورة لها وهي تستعد للاحتفال أرفقتها بتدوينة جاء فيها:" "كوكو أصدقائي! سأشارككم قريباً صور و فيديوهات هذا اليوم المميز في حياتي… يوم عقد قراني مع حبيبي منصف مالزي… قربت نوجد بيزو ". لتفرج بعد ذلك عن باقي الصور والفيديوهات على "الفيسبوك" الخاص بها .

وفي اتصال هاتفي لـ"سيدتي نت" بالفنانة سحر أعربت عن سعادتها وقالت إن عرسها سيكون أواخر الصيف المقبل ، كما أنها الآن بصدد المشاركة في فيلم تلفزيوني ومسلسل خلال رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة الصديقي كانت قد كشفت عن علاقتها بالمخرج مالزي، يوم 14 فبراير الماضي، الذي صادف عيد الحب.

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