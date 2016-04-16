هل يتزوج الرئيس بوتين مجدداً؟

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض الأمور المتعلقة بحياته الخاصة، وقال إنه قد يُخبر الشعب الروسي يوماً إذا كان في علاقة عاطفية.

وخلال مداخلة هاتفية، في حدث سنوي يتلقى خلاله بوتين أسئلة من الروس العاديين، سألته امرأة عما إذا كان يعتزم الزواج مرة أخرى.

وتجنب بوتين، الذي بدا عليه عدم الارتياح بشكل واضح، إعطاء إجابة مباشرة قائلاً إنه يعتقد أن الروس مهتمون بأدائه كرئيس أكثر من اهتمامهم بحياته الشخصية.

لكن في نهاية إجابته خفف قليلاً من تحفظه وقال: "ربما يوماً ما قد أتمكن من إرضاء فضولكم".

يشار الى انه منذ طلاقه من زوجته ليودميلا في 2013، سرت شائعات بشأن حياة بوتين الخاصة، وذكر تقرير في إحدى الصحف الروسية أنه على علاقة بلاعبة جمباز أولمبية سابقة تدعى ألينا كاباييفا على الرغم من أن بوتين رفض التأكيد على ذلك.