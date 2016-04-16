مفاجأة بالفيديو: محمد رمضان كان مرشحاً لبطولة "حليم" مع أحمد زكي

لبى الفنان محمد رمضان طلب الإعلامي خالد صلاح خلال حواره مع برنامج "على هوى مصر" المذاع على فضائية "النهار" ، وقام بتقليد أستاذه الأسطورة أحمد زكي فى مشهد من فيلم "أيام السادات".

رمضان أكد أنه قام سابقاً بأداء الشخصيتين فقدم دور أحمد زكي فى مسلسل "السندريلا" مع النجمة مني زكي، كما قام بدور السادات في مسلسل "كاريوكا" مع الممثلة وفاء عامر، وكشف عن سر للمرة الأولى وهو ترشيحه للمشاركة في دور حليم وهو صغير مع النجم أحمد زكي، ولكن الدور ذهب فيما بعد للممثل هيثم أحمد زكي.

كما كشف رمضان، ، عن دوره في مسلسل "الأسطورة" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2016مؤكداً أنه يقوم بأداء دورين عبارة عن أخوين يكبر أحدهما الآخر بــ5 سنوات.

وأضاف أن الاخ الأكبر يملك ورشاً ويعيل العائلة بالكامل، أما الأخ الأصغر خريج كلية حقوق والأول على دفعته على 4 سنوات ويرغب في تحقيق حلمه بأن يكون وكيل نيابة.

وطلب محمد رمضان من السلطات المصرية وضع جملته الشهيرة "ثقة في الله" على العملة المحلية، وأضاف: الجملة دي لو اتكتبت على الجنيه يمكن تخليه يعلى، لأن الجملة دي كانت سبب نجاحي وتألقي.

شاهد محمد رمضان وهو يقلد أحمد زكي فى شخصية السادات

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