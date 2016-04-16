هيفاء وهبي تقحم "الفانز" بألبومها الجديد

طلبت الفنانة هيفاء وهبي من "الفانز" أن يطرحوا عليها أفكاراً تساعدها في تصميم غلاف ألبومها الجديد، وقامت بتأسيس هاشتاغ " # Haifa 2016خصّصته لهم لكي ينشروا عليه أفكارهم.

من ناحية أخرى لم تحدد هيفاء وقتاً لطرح ألبومها، الذي أصبح في مراحله الأخيرة.

يشار إلى أن آخر ألبومات هيفاء كان بعنوان "ملكة جمال الكون" الذي طرحته في العام 2012.

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