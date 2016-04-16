شركة بريطانية تمنح موظفيها إجازة من أجل Game of Thrones

فاجأت شركة تكنولوجية بريطانية العاملين لديها بمنحهم جميعاً إجازة لمدّة نصف يوم، ليتمكنوا من مشاهدة عرض المسلسل الشهير Game of Thrones، بحسب ما نقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

فقد أخبرت شركة "+rehabstudio " موظفيها مطلع هذا الأسبوع، بأنهم سيكونون قادرين على مشاهدة بدء الموسم السادس من المسلسل التلفزيوني، والمقرر انطلاقه في 24 أبريل/نيسان، ويبث الثانية صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة.

الشركة التي لديها مكاتب في مدن نيويورك ولندن ومدينة بلفاست الأيرلندية قالت أنها اتخذت هذا القرار في محاولة لخلق "بيئة أفضل".

وبدوره، قال الشريك المؤسس للشركة، تيم رودجرز، في حديثه لصحيفة نيويورك بوست "نحن نحاول دائماً أن نهتم بفريقنا، ونتأكد من أننا نقدّم لهم أفضل بيئة عمل وحياة اجتماعية أيضاً".

وعلى الصفحة الرسمية للشركة بموقع "فيس بوك" نشرت صورة كتِب عليها بشأن العُطلة الرسمية أن جميع أعضاء الفريق العامل لدى شركة + rehabstudio في لندن وبيلفاست سيتلقون إجازة لمدة نصف يوم بالفترة الصباحية تلي ليلة عرض الحلقات الأولى من كل موسم جديد لمسلسل Game of Thrones.