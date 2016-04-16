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قمر بالحجاب الأسود وملامح الحزن على وجهها

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السبت 16-04-2016 01:13

إنتشرت صورة للفنانة قمر وهي تعتمر حجاباً أسود وملامح الحزن واضحة على وجهها، أخذت من حسابها الرسمي على "سناب شات"، خلال جنازة والدتها التي فارقت الحياة بالامس إثر إصابتها بمرض عضال.

قمر نشرت على "سناب شات" فيديوهات وصور تعود لجنازة والدتها التي دفنت اليوم في طرابلس، بالإضافة إلى فيديوهات من مراسم العزاء التي أقيمت في منزل العائلة.

 

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