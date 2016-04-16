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ماذا يوجد بين سيرين عبد النور وميساء مغربي؟

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السبت 16-04-2016 01:21

بعدما إنتشرت أخبار عن وجود خلافات بين الفنانتين سيرين عبد النور وميساء مغربي على خلفية جلوس الثانية على المقعد المخصص لعبد النور في حفل "دي آند دي ليتست" الذي اقيم قبل يومين في دبي، نفت سيرين هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلّقت" لو بتحترم حالها بعض الصحافة والبرامج صار كل همهن يخترعوا مشاكل بين الفنانين مع بعضهن والحق على يلي بعد بصدق هيك ناس بلا ضمير حلو عنها بقى".

 

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