براد بيت: انجلينا ليست بخير

بسبب تدهور وضعها الصحي ملحوظ وانتشار الكثير من الشائعات حول وفاتها، أصبحت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، مثيرة قلق محبيها، الذين ذعروا يعد تداول بعض المواقع العربية خبر مفارقتها الحياة العاري عن الصحة.

وكشف موقع morningledger الأمريكي ان الممثل العالمي براد بيت Brad Pitt زوج جولي استنكر تماماً كل الشائعات التي تحدثت عن وفاة شريكة حياته، معرباً في الوقت عينه عن خوفه الشديد بسبب وضعها الصحي الذي لا يبشر بالخير، اذ ان وزنها وصل الى 35 كلغ، وهو وزن طفلة في سن السابعة، حسب ما قال الأطباء.

وقال بيت عن زوجته، حسب صحيفة National Enquirer: للأسف لا تستطيع التحرك من على سريرها، وتم حجزها بأحد المستشفيات بواشنطن لتلقي الرعاية الصحية، وما زالت حتى الآن تحت الملاحظة الطبية، لكنها لم تتوفى كما ردد البعض وقام بالنشر.

وأضاف: أحاول دعمها بكل الطرق حتى تتجاوز محنتها الصحية، وطلبت منها أكثر من مرة أن تتناول الطعام، لكنها تعاني حالة من اليأس يجهل سببها لدرجة مرور 24 ساعة في الأيام الأخيرة دون تذوق أي طعام، وحين تحدثت عن طلاقها كان وسيلة لتحفيزها.

وأكد جايمس هيفين James Haven شقيق أنجلينا انها تعاني من حالة صحية حرجة، تمنعها من الظهور طوال الفترة القتدمة، ولن تستطيع حضور جلسات منظمة اليونيسكو، أو متابعة تصوير فيلمها They Killed My Father.

يشار الى ان الطبيبة الروسية مارينا أبلينايفا قالت عن وضع النجمة: إنّ الذين يفقدون الشهية والوزن، ينصحهم الأطباء بزيادة أوزانهم في مستشفيات خاصّة، أو تحت رقابة صارمة من جانب أطباء مختصين، لأنّ استمرار الحال كما هو عليه، يمكن أن يؤدي إلى إصابات بأمراض البنكرياس، أو معاناتهم من مشاكل في الجهاز الحركي.

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