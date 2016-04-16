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البحث الجنائى بأسوان: نجاة سائق سيارة الأجرة من حادث تصادم القطار

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البحث الجنائى بأسوان: نجاة سائق سيارة الأجرة من حادث تصادم القطار البحث الجنائى بأسوان: نجاة سائق سيارة الأجرة من حادث تصادم القطار
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسوان،عن نجاة سائق السيارة الأجرة التى اصطدمت بقطار vip رقم 989 المتجة من أسوان إلى القاهرة، أمام مزلقان نجع ونس بمركز دراو.

وأوضحت التحريات أن قائد السيارة الأجرة عند اقترابه من المزلقان المغلق لمرور القطار فوجئ بعطل فى فرامل السيارة، وقام على الفور بفتح باب السيارة وقفز منها مما أدى إلى اقتحام السيارة للمزلقان وكسر الحاجز الحديدى والاصطدام بالقطار، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

- وصول محافظ أسوان ومدير الأمن لموقع حادث قطار أسوان
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