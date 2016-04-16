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سقوط عاطل متلبسا بسرقة مدير شركة تحت تهديد السلاح بمصر القديمة

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سقوط عاطل متلبسا بسرقة مدير شركة تحت تهديد السلاح بمصر القديمة سقوط عاطل متلبسا بسرقة مدير شركة تحت تهديد السلاح بمصر القديمة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القديمة من ضبط "عادل ط ع " 23 سنة، عاطل، ومقيم عزبة أبو قرن بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 6626 لسنة 2015م مصر القديمة " سلاح أبيض " والمحكوم عليه فى ذات القضية بالحبس شهر، أثناء شروعه فى سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ 5000 جنية و2 كارت فيزا وبطاقة رقم قومى، ورخصة تسير، وذلك كرها عن "محمد ن أ " 49 سنة، مدير شركة ناجى للاستيراد والتصدير، ومقيم الجيزة، قائد السيارة رقم ر ع 4723 ماركة هيونداى، تحت تهديد السلاح الأبيض .

وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض " مطواه "، 100 قرص مخدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ومحاولة سرقة، والاقراص المخدرة بقصد الاتجار، وبعرضه على المجنى عليه تعرف عليه واتهمه بسرقته الإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4916 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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