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مطار شرم الشيخ يحبط محاولة تهريب 609 خصلة شعر غالية الثمن

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مطار شرم الشيخ يحبط محاولة تهريب 609 خصلة شعر غالية الثمن مطار شرم الشيخ يحبط محاولة تهريب 609 خصلة شعر غالية الثمن
تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، من إحباط محاولة تهريب 609 خصلة شعر و609 كلبس خاص بمستلزمات الشعر باهظة الثمن مع راكبة من تركمستان وتحمل الجنسية المصرية قادمة من دبي ترانزيت القاهرة شرم الشيخ على رحلة للطيران رقم 022 الساعة 11.30 مساءا.

وكان أمير مباشر رئيس قسم تفتيش الركاب بجمارك شرم الشيخ، اشتبه في الراكبة وحولها على لجنة التفتيش مأمورى الجمرك محمد شقران ومحمد الفاوى أمن الجمرك وقاما بفحص الشنطة جيدا وتلاحظ وجود كميات من خصل الشعر باهظة الثمن فى محاولة تهريب من الراكبة عن طريق مطار شرم الشيخ، فتحرر محضر جمركي رقم 9 لسنة 2016وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبة.

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